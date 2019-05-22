2019-05-22T10:52:22+03:00
Происшествия

В Твери молодая автомобилистка попала в ДТП

Девушка проигнорировала правила дорожного движения
Альберт БОЙКОВ
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В аварии пострадала пассажирка Mazda Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадала пассажирка Mazda Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 21 мая, в Твери на улице Академика Туполева в районе дома №101, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась, когда на часах было около 13.30.

Установлено, что 21-летняя обладательница Mitsubishi Lancer выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не пропустила автомобиль Mazda CX-5, и врезалась в него. В результате последний автомобиль наехал на бордюр.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, легкие травмы получила 21-летняя пассажирка Mazda CX-5. Девушку с полученными травмами доставили в больницу, где ей оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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