Подросток-велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
ДТП произошло в Заволжье
Подросток на велосипеде оказался под колесами иномарки Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла утром 21 мая на Перекопском переулке в Заволжском районе Твери.
38-летний водитель ехал автомобиле «Renault Koleos», при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и наехал на 14-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД по Тверской области. Мальчик ехал на велосипеде «Форвард» по тротуару вдоль проезжей части дороги.
В результате происшествия ребенок с полученными травмами доставлен на «скорой помощи» в Детскую областную больницу Твери и после оказания медицинской помощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU