Подросток-велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-22T10:38:57+03:00

Подросток на велосипеде оказался под колесами иномарки Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария произошла утром 21 мая на Перекопском переулке в Заволжском районе Твери.

38-летний водитель ехал автомобиле «Renault Koleos», при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и наехал на 14-летнего велосипедиста, сообщили в ГИБДД по Тверской области. Мальчик ехал на велосипеде «Форвард» по тротуару вдоль проезжей части дороги.

В результате происшествия ребенок с полученными травмами доставлен на «скорой помощи» в Детскую областную больницу Твери и после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU