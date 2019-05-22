2019-05-22T08:52:01+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на иномарке сбил лося и съехал в кювет

ДТП произошло в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель получил травмы после столкновения авто с лосемВодитель получил травмы после столкновения авто с лосемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась ночью 21 мая на 278 км ФАД М-10 "Россия" Вышневолоцкого района.

38-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо 120» ехал в направлении Санкт-Петербурга по крайней правой полосе и наехал на животное, уточняют в региональной Госавтоинспекции.

Со слов водителя, лось стоял на полосе движения транспорта. После наезда автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в Вышневолоцкую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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