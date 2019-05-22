За кражу двух бутылок коньяка в Тверской области мужчина получил трое суток административного ареста

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-22T08:24:38+03:00

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Суд установил, что 1 мая 2019 года житель Тверской области, находясь в торговом зале одного из сетевых супермаркетов, украл две пол-литровые бутылки коньяка на общую сумму 983 руб. 90 коп., чем причинил ущерб торговой сети.

Однако, вынести похищенное из магазина мужчина так и не смог.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери подсудимый признан виновным в совершении административного правонарушения и арестован на трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU