За кражу двух бутылок коньяка в Тверской области мужчина получил трое суток административного ареста
Решение вынес Заволжский районный суд
Мужчина получил трое суток административного арестаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Суд установил, что 1 мая 2019 года житель Тверской области, находясь в торговом зале одного из сетевых супермаркетов, украл две пол-литровые бутылки коньяка на общую сумму 983 руб. 90 коп., чем причинил ущерб торговой сети.
Однако, вынести похищенное из магазина мужчина так и не смог.
Постановлением Заволжского районного суда г. Твери подсудимый признан виновным в совершении административного правонарушения и арестован на трое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU