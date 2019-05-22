За наезд на инспектора рыбохраны житель Твери отправлен под домашний арест
Инцидент произошел 18 мая 2019 года недалеко от ул. Пржевальского в Твери.
Государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области Федерального агентства по рыболовству Московско-Окского территориального управления, находясь в форменной одежде, осуществлял свои должностные полномочия по контролю за выполнением гражданами условий водопользования и нормативов допустимых сбросов, в части сохранения водных биологических ресурсов и выявил административное правонарушение.
Инспектор потребовал от обвиняемого предъявить документы, удостоверяющие личность для составления в отношении него административного протокола. Мужчина не согласился и наехал на инспектора на автомобиле.
Постановлением Заволжского районного суда виновный проведет два месяца под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU