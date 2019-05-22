За наезд на инспектора рыбохраны житель Твери отправлен под домашний арест

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-22T08:04:06+03:00

Мужчина наехал на инспектора и оказался под домашним арестом Фото: Анна КОЛПАКОВА

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Инцидент произошел 18 мая 2019 года недалеко от ул. Пржевальского в Твери.

Государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тверской области Федерального агентства по рыболовству Московско-Окского территориального управления, находясь в форменной одежде, осуществлял свои должностные полномочия по контролю за выполнением гражданами условий водопользования и нормативов допустимых сбросов, в части сохранения водных биологических ресурсов и выявил административное правонарушение.

Инспектор потребовал от обвиняемого предъявить документы, удостоверяющие личность для составления в отношении него административного протокола. Мужчина не согласился и наехал на инспектора на автомобиле.

Постановлением Заволжского районного суда виновный проведет два месяца под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU