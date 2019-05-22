В Тверской области в сети попала редкая утка
Экологическая акция прошла на территории Осташковского района.
Мероприятие организовали МОО «Экологическая безопасность» и МОО «Комиссия по противодействию коррупции». В нем приняли участие сотрудники подведомственного Минприроды Тверской области учреждения ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области», отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Инспекторы проверили водоемы с целью найти и изъять незаконно установленные, неиспользуемые и брошенные рыболовные сети.
В одном из орудий лова сотрудники обнаружили редкую утку - Серощекую поганку, которая занесена в Красную Книгу Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU