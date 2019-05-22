В Тверской области в сети попала редкая утка

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-22T07:46:39+03:00

Птицу спасли в рамках акции «Всемирный день без сетей»

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Экологическая акция прошла на территории Осташковского района.

Мероприятие организовали МОО «Экологическая безопасность» и МОО «Комиссия по противодействию коррупции». В нем приняли участие сотрудники подведомственного Минприроды Тверской области учреждения ГКУ ТО «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области», отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, Осташковской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Инспекторы проверили водоемы с целью найти и изъять незаконно установленные, неиспользуемые и брошенные рыболовные сети.

В одном из орудий лова сотрудники обнаружили редкую утку - Серощекую поганку, которая занесена в Красную Книгу Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU