2019-05-21T23:50:55+03:00
Общество

Традиционное шествие студентов пройдет в Твери в День славянской письменности

Завершится оно митингом у памятника Кириллу и Мефодию
Ирина ТАРАСОВА
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25 мая в Твери пройдет традиционное шествие в честь Дня славянской письменности. Этот праздник, связан с чествованием создателей славянской азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Отмечают его ежегодно во всех славянских странах. Традиционно в Твери в этот день проходит шествие студентов Тверского госуниверситета. Они проходят колонной от здания исторического факультета ТвГУ на улице Трехсвятской до здания филологического факультета на проспекте Чайковского. Завершается шествие у памятника Кириллу и Мефодию. Шествие всегда проходит радостно: студенты несут транспаранты с буквами кириллицы, флаги славянских государств, скандируют кричалки. В 12:30 колонна отправится из центра города и к 13:00 дойдет до филфака, где устроят праздничный митинг. Предполагаемое количество участников - 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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