МУП «ЖЭК» снова заплатит штраф за плохие дороги в Твери

СЕГОДНЯ 18:54 2019-05-21T18:55:08+03:00

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В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении судом было установлено, что в марте сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Твери, при надзоре за дорожным движением на улично-дорожной сети города выявили многочисленные повреждения дорожного покрытия на улицах: Кольцевая, П. Савельевой, Фадеева, Левитана, Дорошихинской, а также на проезде Стеклопластиков и 1-го переулка Вагонников.

Постановлением Московского районного суда МУП «ЖЭК» признано виновным в совершении административного правонарушения. Предприятию придется заплатить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что это второй штраф за последний месяц. Ранее МУП «ЖЭК» было оштрафовано за плохие дороги на бульваре Шмидта, ул. Благоева и ул. Хрустальной.

ИСТОЧНИК KP.RU