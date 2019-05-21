2019-05-21T18:38:55+03:00
Общество

На одну ночь в Твери ограничат движение транспорта на Волоколамском проспекте

Маршруты общественного транспорта изменяться не будут
Ольга ТРОФИМОВА
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На Волоколамском проспекте на одну ночь ограничат движение транспортаНа Волоколамском проспекте на одну ночь ограничат движение транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Движение транспорта в Твери на Волоколамском проспекте на участке у дома № 19/25 ограничат в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе.

На период проведения ремонта с 22 часов вечера 23 мая до 6 часов утра 24 мая для движения будет закрыта одна из двух полос дороги в сторону центра после пересечения Волоколамского проспекта с улицей Склизкова. Движение транспорта будет осуществляться по свободной правой полосе в соответствии с временными дорожными знаками, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршруты проезда данного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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