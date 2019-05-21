2019-05-21T18:10:57+03:00
Общество

Водитель маршрутки в Твери 14 раз нарушил правила, пока совершал рейс по городу

Сотрудники ГИБДД провели скрытое патрулирование маршрутных такси
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель маршрутки 14 раз нарушил правилаВодитель маршрутки 14 раз нарушил правилаФото: Андрей КОПАЛОВ
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Мероприятие по выявлению нарушений водителями автобусов в процессе их движения по маршрутам следования сотрудники Госавтоинспекции провели 16 мая.

На служебном автомобиле, но без нанесенных на них цветографических схем инспекторы осуществляли скрытое патрулирование за водителем маршрутного такси №222. Все нарушения ПДД фиксировал видеорегистратор.

Как сообщили в Госавтоиспекции, только за один рейс по маршруту водитель совершил 14 нарушений ПДД, в их числе правила перевозки людей, нарушение правил маневрирования и расположения транспортного средства на проезжей части.

На конечной остановке маршрутного такси по всем зафиксированным нарушениям были составлен протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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