Сметана, молоко и творог с растительными жирами продавались в магазинах Твери

СЕГОДНЯ 17:56 2019-05-21T17:56:28+03:00

Экспертизы были проведены в рамках государственного пищевого мониторинга

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Растительные стерины были обнаружены специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в составе сметаны, продававшейся в магазинах Твери. Сметана жирности 15% производства Московской области, молоко жирностью 3,2% производства Ставропольского края и творог 18-поцентной жирности производства Тульской области по результатам экспертизы показали наличие бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.

Экспертизы были проведены в рамках государственного пищевого мониторинга.

Сведения о регистрации очередных фактов фальсификации молочных продуктов и результаты исследований были направлены по системе Раннего Оповещения в компетентные органы с целью принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU