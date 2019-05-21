Сметана, молоко и творог с растительными жирами продавались в магазинах Твери
Растительные стерины были обнаружены специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в составе сметаны, продававшейся в магазинах Твери. Сметана жирности 15% производства Московской области, молоко жирностью 3,2% производства Ставропольского края и творог 18-поцентной жирности производства Тульской области по результатам экспертизы показали наличие бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.
Экспертизы были проведены в рамках государственного пищевого мониторинга.
Сведения о регистрации очередных фактов фальсификации молочных продуктов и результаты исследований были направлены по системе Раннего Оповещения в компетентные органы с целью принятия соответствующих мер.
ИСТОЧНИК KP.RU