В Твери завершились масштабные состязания по тактической стрельбе из боевого стрелкового оружия

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-21T17:48:26+03:00

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В Твери подошли к концу соревнования по тактической стрельбе из боевого стрелкового оружия. Участие в состязаниях принимали сотрудники правоохранительных структур и военизированных организаций региона.

Целью соревнований, который шли четыре дня на полигоне Росгвардии, было повышение тактического и стрелкового мастерства сотрудников, пропаганда физической культуры и спорта.

Лично-командное первенство соревнований проводилось в категориях «спецназ» и «классик». Соревнующимся было необходимо выполнить упражнения по огневому поражению целей из автомата Калашникова, пулемёта и снайперской винтовки. Пресс-служба УМВД РФ по Тверской области сообщает, что обязательным требованием к участию стрелков был факт прохождения инструктажа по безопасному обращению с оружием и знание правил нахождения на стрелковом объекте.

В составе каждой из девяти команд участвовало от пяти до шести человек. При оценке результатов судьями в комплексе учитывалась точность, мощность, скорость и слаженность выполнения заданий. В личном зачете снайперам в ходе упражнений начислялись баллы. В командном зачете победитель определялся суммой баллов в индивидуальных и групповых упражнениях по всем видам дисциплин.

Так, победителями в личном зачете по стрельбе из пулемёта стали бойцы ОСН «Гром» УНК УМВД. Второе место заняли сотрудники регионального управления ФСБ. Третий результат у бойцов СОБР управления Росгвардии.

В личном зачете по стрельбе из снайперской винтовки первое и второе места присуждены ОМОН (Росгвардия), третье место у сотрудников УФСИН отряда «Рысь».

В личном зачете по стрельбе из автомата Калашникова СОБР занял первое и третье места, второй результат завоевали наркополицейские отряда «Гром».

В командном зачете категории «спецназ» сотрудники полицейского отряда «Гром» стали победителями, заслужив первое место. Второе заняли бойцы СОБР, третье место – ФСБ.

В командном зачете категории «классик» первое, второе и третье места распределились, соответственно, между ФСО ГК «Завидово», клубом «Белые Тигры» и военной полицией Тверской области.

Победители награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU