Вечером в Тверской области прогремит гроза

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-21T17:25:48+03:00

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Спасатели МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей региона о надвигающейся грозе вечером, 21 мая. В отдельных районах Тверской области также ожидается кратковременное усиление ветра при грозе отдельные порывы 12-17 м/сек.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU