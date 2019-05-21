Во время акции #СТОПВИЧСПИД в Твери инфицированных ВИЧ людей выявлено не было

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-21T16:50:24+03:00

В областной столице в акции приняли участие 135 человек

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В региональном Минздраве подвели итоги акции #СТОПВИЧСПИД, проводившейся 17 мая в центре Твери.

Мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию был организован на улице Трехсвятской. Волонтёры-медики раздавали информационные листовки и приглашали прохожих пройти обследование.

В акции приняли участие 135 человек. Положительный ВИЧ-статус ни у кого выявлен не был.

Как отметил главный врач Тверского областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Раздорский, чьи слова цитирует областной Минздрав, информационно-просветительская акция #СТОПВИЧСПИД в Твери удалась. Число желающих пройти экспресс-тестирование побило рекорды прошлых лет, люди стали более ответственно относиться к своему здоровью, а также не бояться говорить о таких заболеваниях, как ВИЧ и СПИД.

Время работы мобильного пункта было ограниченным, но количество желающих пройти экспресс-тестирование не уменьшилось даже после окончания акции. Поэтому акцию продлили на полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU