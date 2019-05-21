Вадим Степанов уволен с поста председателя комитета по делам молодежи Тверской области
Соответствующий документ подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник, 21 мая.
Вадим Степанов освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию». Он возглавлял комитет без малого два года.
Исполнять обязанности председателя комитета по делам молодежи Тверской области будет зампред Алексей Андреев.
Справка "КП":
Алексей Андреев окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Руководил отделом по делам молодежи и туризма администрации Селижаровского района, работал в Региональном исполкоме народного фронта в Тверской области.
С 2017 года – начальник отдела, затем заместитель председателя комитета по делам молодежи Тверской области.
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