2019-05-21T16:08:30+03:00
Политика

Вадим Степанов уволен с поста председателя комитета по делам молодежи Тверской области

Его обязанности возложены на замруководителя Алексея Андреева
Ольга ТРОФИМОВА
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Вадим Степанов покинул пост председателя по собственному желанию Фото: комитет по делам молодежи Тверской областиВадим Степанов покинул пост председателя по собственному желанию Фото: комитет по делам молодежи Тверской области
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Соответствующий документ подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник, 21 мая.

Вадим Степанов освобожден от должности с формулировкой «по собственному желанию». Он возглавлял комитет без малого два года.

Исполнять обязанности председателя комитета по делам молодежи Тверской области будет зампред Алексей Андреев.

Справка "КП":

Алексей Андреев окончил Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Руководил отделом по делам молодежи и туризма администрации Селижаровского района, работал в Региональном исполкоме народного фронта в Тверской области.

С 2017 года – начальник отдела, затем заместитель председателя комитета по делам молодежи Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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