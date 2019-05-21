Из тумбочки жителя Тверской области малознакомый мужчина украл 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-21T15:26:26+03:00

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К полицейским Калининского района Тверской области с заявлением о пропаже денег обратился 41-летний житель деревни Афанасьево. Мужчина рассказал, что из его дома пропало 90 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские опросили потерпевшего, а также изъяли следы обуви и пальцев предполагаемого злоумышленника, а также пообщались с потерпевшим. Во время разбирательств выяснилось, что в день происшествия к потерпевшему приходил малознакомый мужчина, однако хозяин дома почему-то оставил его в помещении одного. Когда гость ушел была обнаружена и пропажа.

В кратчайшие сроки полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый и безработный 42-летний житель Калининского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU