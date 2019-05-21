2019-05-21T15:26:26+03:00
Происшествия

Из тумбочки жителя Тверской области малознакомый мужчина украл 90 тысяч рублей

Подозреваемый уже задержан
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие срокиПолицейские задержали подозреваемого в кратчайшие срокиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

К полицейским Калининского района Тверской области с заявлением о пропаже денег обратился 41-летний житель деревни Афанасьево. Мужчина рассказал, что из его дома пропало 90 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские опросили потерпевшего, а также изъяли следы обуви и пальцев предполагаемого злоумышленника, а также пообщались с потерпевшим. Во время разбирательств выяснилось, что в день происшествия к потерпевшему приходил малознакомый мужчина, однако хозяин дома почему-то оставил его в помещении одного. Когда гость ушел была обнаружена и пропажа.

В кратчайшие сроки полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый и безработный 42-летний житель Калининского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сметана, молоко и творог с растительными жирами продавались в магазинах Твери
В Твери завершились масштабные состязания по тактической стрельбе из боевого стрелкового оружия
Танк Т-80 из Бологое сменит место дислокации и переедет в Тверь
Вечером в Тверской области прогремит гроза
Во время акции #СТОПВИЧСПИД в Твери инфицированных ВИЧ людей выявлено не было
Выпускники могут задать вопросы о ЕГЭ специалистам Минобразования Тверской области в социальной сети
Вадим Степанов уволен с поста председателя комитета по делам молодежи Тверской области
В Твери временно изменится схема движения троллейбуса №7
Пропавший в Тверской области ребенок найден живым
Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов покинул пост по собственному желанию
Бывший осужденный украл у москвича лодку и рыболовные снасти в Тверской области
По факту исчезновения 10-летнего мальчика в Тверской области возбуждено уголовное дело
Ремонтировать школы и детские сады Твери начнут в июне