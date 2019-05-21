2019-05-21T15:01:45+03:00
Политика

Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов покинул пост по собственному желанию

Исполнять обязанности министра назначен Дмитрий Насибуллин
Ольга ТРОФИМОВА
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Игорь Павлов покинул пост министра транспорта региона Фото: Министерство транспорта Тверской областиИгорь Павлов покинул пост министра транспорта региона Фото: Министерство транспорта Тверской области
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Соответствующее распоряжение 21 мая 2019 года подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министр транспорта Игорь Павлов покинул должность по собственному желанию. Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на его заместителя Дмитрия Насибуллина.

Справка «КП»

Дмитрий Насибуллин окончил Тверской государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

В разные годы работал в Тверском областном отделении Российской транспортной инспекции, Управлении автомагистрали «Москва-Санкт-Петербург» Министерства транспорта Российской Федерации, Дирекции Тверского территориального дорожного фонда, администрации Твери.

С 2015 года возглавлял управление в Министерстве Тверской области по обеспечению контрольных функций, с 2017-го – занимал должность замминистра транспорта региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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