2019-05-21T13:38:51+03:00
Происшествия

Бывший осужденный украл у москвича лодку и рыболовные снасти в Тверской области

Ущерб составил более 150 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу мужчине грозит 5 лет тюрьмыЗа кражу мужчине грозит 5 лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в отдел МВД России по Конаковскому району обратился 43-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный выставил оконную раму и проник в помещение строящегося дома. Там москвич хранил резиновую лодку, рыболовные снасти и электроинструменты. Этим имуществом и поживился грабитель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 38-летний житель Конаковского района. Злоумышленника задержали. Он признался в том, что продал похищенное имущество, а деньги потратил по своему усмотрению.

Как оказалось, мужчина причастен еще к одной аналогичной краже в Конаковском районе. Отвечать за совершенные деяния фигурант будет перед судом. По статье «Кража» ему грозит 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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