Ремонтировать школы и детские сады Твери начнут в июне

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-21T13:08:50+03:00

В сентябре дети пойдут в отремонтированные сады и школы Фото: Мария ЛЕНЦ

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Ремонтная кампания продлится три месяца. За это время в образовательных учреждениях областной столицы – детских садах и школах – будут отремонтированы помещения под классы и группы для дошкольников, закуплено необходимое оборудование, проведен косметический ремонт.

В частности, ремонтировать будут пищеблоки, системы отопления, ограждения, санузлы, менять окна, спиливать аварийные деревья, устанавливать системы видеонаблюдения.

Что касается капремонта, то в школе № 52 запланирован большой объем работ по капитальному ремонту кровли. На это из городского и регионального бюджетов в общей сложности выделено порядка 15 млн. рублей.

Кроме того, крышу собираются ремонтировать и в детском саду № 26. Городской казне это обойдется в 1,5 млн. рублей.

Подрядные организации для проведения работ уже определены по большей части объектов. Остальных выберут до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU