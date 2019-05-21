Ремонтировать школы и детские сады Твери начнут в июне
Ремонтная кампания продлится три месяца. За это время в образовательных учреждениях областной столицы – детских садах и школах – будут отремонтированы помещения под классы и группы для дошкольников, закуплено необходимое оборудование, проведен косметический ремонт.
В частности, ремонтировать будут пищеблоки, системы отопления, ограждения, санузлы, менять окна, спиливать аварийные деревья, устанавливать системы видеонаблюдения.
Что касается капремонта, то в школе № 52 запланирован большой объем работ по капитальному ремонту кровли. На это из городского и регионального бюджетов в общей сложности выделено порядка 15 млн. рублей.
Кроме того, крышу собираются ремонтировать и в детском саду № 26. Городской казне это обойдется в 1,5 млн. рублей.
Подрядные организации для проведения работ уже определены по большей части объектов. Остальных выберут до конца мая.
ИСТОЧНИК KP.RU