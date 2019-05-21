2019-05-21T13:08:50+03:00
Общество

Ремонтировать школы и детские сады Твери начнут в июне

Подрядные организации уже определены
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В сентябре дети пойдут в отремонтированные сады и школыВ сентябре дети пойдут в отремонтированные сады и школыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ремонтная кампания продлится три месяца. За это время в образовательных учреждениях областной столицы – детских садах и школах – будут отремонтированы помещения под классы и группы для дошкольников, закуплено необходимое оборудование, проведен косметический ремонт.

В частности, ремонтировать будут пищеблоки, системы отопления, ограждения, санузлы, менять окна, спиливать аварийные деревья, устанавливать системы видеонаблюдения.

Что касается капремонта, то в школе № 52 запланирован большой объем работ по капитальному ремонту кровли. На это из городского и регионального бюджетов в общей сложности выделено порядка 15 млн. рублей.

Кроме того, крышу собираются ремонтировать и в детском саду № 26. Городской казне это обойдется в 1,5 млн. рублей.

Подрядные организации для проведения работ уже определены по большей части объектов. Остальных выберут до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сметана, молоко и творог с растительными жирами продавались в магазинах Твери
В Твери завершились масштабные состязания по тактической стрельбе из боевого стрелкового оружия
Танк Т-80 из Бологое сменит место дислокации и переедет в Тверь
Вечером в Тверской области прогремит гроза
Во время акции #СТОПВИЧСПИД в Твери инфицированных ВИЧ людей выявлено не было
Выпускники могут задать вопросы о ЕГЭ специалистам Минобразования Тверской области в социальной сети
Вадим Степанов уволен с поста председателя комитета по делам молодежи Тверской области
В Твери временно изменится схема движения троллейбуса №7
Пропавший в Тверской области ребенок найден живым
Из тумбочки жителя Тверской области малознакомый мужчина украл 90 тысяч рублей
Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов покинул пост по собственному желанию
Бывший осужденный украл у москвича лодку и рыболовные снасти в Тверской области
По факту исчезновения 10-летнего мальчика в Тверской области возбуждено уголовное дело