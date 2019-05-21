2019-05-21T11:40:54+03:00
Общество

В Тверской области МУП эксплуатировало газовую котельную не имея лицензии

Руководителю выписали штраф
Альберт БОЙКОВ
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Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВНарушения обнаружили сотрудники прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Калининского района обнаружила нарушения в работе местных коммунальщиков. Оказалось, что МУП «Коммунальные системы Калининского района» работают и эксплуатируют газовую котельную не имея лицензии. Такая вольность ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан живущих и трудящихся на территории Михайловского сельского поселения.

Прокурор района направил в суд заявление с требованием обязать предприятие устранить нарушения. Иск был удовлетворен, однако судебное решение пока не вступило в силу.

Как сообщает прокуратура Тверской области, по факту нарушения было возбуждено административное дело, а руководителю выписан штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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