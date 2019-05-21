В Тверской области МУП эксплуатировало газовую котельную не имея лицензии
Прокуратура Калининского района обнаружила нарушения в работе местных коммунальщиков. Оказалось, что МУП «Коммунальные системы Калининского района» работают и эксплуатируют газовую котельную не имея лицензии. Такая вольность ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан живущих и трудящихся на территории Михайловского сельского поселения.
Прокурор района направил в суд заявление с требованием обязать предприятие устранить нарушения. Иск был удовлетворен, однако судебное решение пока не вступило в силу.
Как сообщает прокуратура Тверской области, по факту нарушения было возбуждено административное дело, а руководителю выписан штраф в 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU