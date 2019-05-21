2019-05-21T10:37:25+03:00
Звезды

Жителей и гостей Тверской области приглашают на Пушкинский праздник в Берново

Мероприятие состоится 2 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Музей Пушкина приглашает на праздник в честь Дня Рождения поэтаМузей Пушкина приглашает на праздник в честь Дня Рождения поэтаФото: Ирина ТАРАСОВА
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2 июня, в старинной усадьбе Вульфов, на территории музея А.С. Пушкина, в с. Берново Старицкого района, состоится Пушкинский праздник.

Мероприятие традиционно проводится с 1970 года в День Рождения великого поэта. Организаторы обещают насыщенную программу с участием творческих коллективов Верхневолжья и гостей из соседних регионов. На празднике свои стихи прочитают профессиональные и начинающие поэты Тверской области.

Посетителей также ждут увлекательные экскурсии по музею А.С. Пушкина, торжественное возложение цветов к памятнику поэта, творческая программа для детей, выставка-продажа изделий народных ремесел, живописи, графики, книжная ярмарка и, конечно, прогулки по живописному парку усадьбы.

Начало праздника в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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