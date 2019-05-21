Жителей и гостей Тверской области приглашают на Пушкинский праздник в Берново
2 июня, в старинной усадьбе Вульфов, на территории музея А.С. Пушкина, в с. Берново Старицкого района, состоится Пушкинский праздник.
Мероприятие традиционно проводится с 1970 года в День Рождения великого поэта. Организаторы обещают насыщенную программу с участием творческих коллективов Верхневолжья и гостей из соседних регионов. На празднике свои стихи прочитают профессиональные и начинающие поэты Тверской области.
Посетителей также ждут увлекательные экскурсии по музею А.С. Пушкина, торжественное возложение цветов к памятнику поэта, творческая программа для детей, выставка-продажа изделий народных ремесел, живописи, графики, книжная ярмарка и, конечно, прогулки по живописному парку усадьбы.
Начало праздника в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU