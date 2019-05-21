2019-05-21T10:16:45+03:00
Общество

Прокуратура через суд добивается предоставления жилья сироте из Тверской области

В настоящее время девушка вынуждена проживать на съемной квартире
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд удовлетворил требования прокурораСуд удовлетворил требования прокурораФото: Анна КОЛПАКОВА
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Прокуратура Сандовского района в судебном порядке требует предоставить жилье ребенку – сироте.

По закону 19-летняя местная жительница имеет право на получение собственного жилья, но после окончания Краснохолмского колледжа в 2018-м году, девушка вынуждена проживать на съемной квартире.

Чтобы восстановить жилищные права сироты, прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на Министерство социальной защиты населения Тверской области, администрацию Сандовского района предоставить жилое помещение по договору найма.

Требования суд удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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