Прокуратура через суд добивается предоставления жилья сироте из Тверской области
Прокуратура Сандовского района в судебном порядке требует предоставить жилье ребенку – сироте.
По закону 19-летняя местная жительница имеет право на получение собственного жилья, но после окончания Краснохолмского колледжа в 2018-м году, девушка вынуждена проживать на съемной квартире.
Чтобы восстановить жилищные права сироты, прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на Министерство социальной защиты населения Тверской области, администрацию Сандовского района предоставить жилое помещение по договору найма.
Требования суд удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU