За найденный обрез ружья житель Тверской области получил условный срок
Приговор вынес Вышневолоцкий городской суд
За незаконное приобретение и хранение оружия мужчине дали условный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Приговором суда установлено, что днем 8 апреля среди строительного мусора на остатках сгоревшего дома, расположенного в Вышневолоцком районе Тверской области, местный житель обнаружил обрез охотничьего ружья. Находку мужчина оставил себе, а спустя два дня его задержали и изъяли оружие сотрудники полиции.
Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщает пресс-служба суда. За незаконное приобретение и хранение оружия, с учетом непогашенной судимости, он осужден на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU