2019-05-21T09:43:51+03:00
Происшествия

За найденный обрез ружья житель Тверской области получил условный срок

Приговор вынес Вышневолоцкий городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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За незаконное приобретение и хранение оружия мужчине дали условный срокЗа незаконное приобретение и хранение оружия мужчине дали условный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Приговором суда установлено, что днем 8 апреля среди строительного мусора на остатках сгоревшего дома, расположенного в Вышневолоцком районе Тверской области, местный житель обнаружил обрез охотничьего ружья. Находку мужчина оставил себе, а спустя два дня его задержали и изъяли оружие сотрудники полиции.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщает пресс-служба суда. За незаконное приобретение и хранение оружия, с учетом непогашенной судимости, он осужден на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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