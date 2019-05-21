За найденный обрез ружья житель Тверской области получил условный срок

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-21T09:43:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Приговором суда установлено, что днем 8 апреля среди строительного мусора на остатках сгоревшего дома, расположенного в Вышневолоцком районе Тверской области, местный житель обнаружил обрез охотничьего ружья. Находку мужчина оставил себе, а спустя два дня его задержали и изъяли оружие сотрудники полиции.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщает пресс-служба суда. За незаконное приобретение и хранение оружия, с учетом непогашенной судимости, он осужден на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU