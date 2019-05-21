Пешеход упал на машину в Тверской области и оказался в больнице
ДТП произошло в Кашинском районе
Мужчина ударился о машину и получил травмыФото: Мария ЛЕНЦ
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Происшествие случилось вечером, 20 мая, на ул. Карла Маркса в Кашине Тверской области.
44-летний мужчина-пешеход упал с тротуара на проезжею часть дороги и ударился о проезжающую около него автомашину «Шевроле Нива 21230», под управлением 34-летнего водителя, сообщили в региональной Госавтинспекции.
В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в больницу.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU