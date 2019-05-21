Жители Твери смогут позаниматься йогой на открытом воздухе
С 15 июля по 28 июля на лужайке у фонтана в городском саду Твери вновь пройдут занятия по йоге цигун. Их будут проводить Эмиль Зандкуль и Елена Вайсбах, преподаватели цигуна из Германии.
Как уточняют организаторы, данная программа рассчитана на любой возраст и состояние здоровья.
Общеукрепляющие, легкие упражнения, которые под силу выполнить даже новичку, помогут снять напряжение, стресс, обрести новые силы и зарядиться бодростью.
Длительность каждого занятия – 1 час.
Прийти можно без предварительной записи. Участие бесплатное. Все, что нужно взять с собой – это удобная одежда и хорошее настроение.
Начало занятий понедельник-пятница в 18.30, входные дни - в 9.30.
ИСТОЧНИК KP.RU