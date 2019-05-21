2019-05-21T08:23:51+03:00
Общество

Курицей неизвестного происхождения торговали в одном из магазинов Тверской области

Продукция снята с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Продукция снята с продажиПродукция снята с продажиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Нарушения ветеринарного законодательства были выявлены в одном из магазинов Торжка в ходе инспекционной поездки Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Инспекторы установили, что торговая точка осуществляла хранение и реализацию замороженных куриных крыльев и грудки без ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес продукции составил 6,560 кг и 13,055 кг, соответственно.

Товар изъят с продажи, предпринимателю выписан штраф и выдано предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области МУП эксплуатировало газовую котельную не имея лицензии
Жителей и гостей Тверской области приглашают на Пушкинский праздник в Берново
Прокуратура через суд добивается предоставления жилья сироте из Тверской области
«Черные лесорубы» из Тверской области получили реальные сроки
За найденный обрез ружья житель Тверской области получил условный срок
Пешеход упал на машину в Тверской области и оказался в больнице
Жители Твери смогут позаниматься йогой на открытом воздухе
В Тверской области пропал 10-летний мальчик
Под Тверью задержали «закладчика», который вез в город больше 3 кг наркотиков
Санитарный вертолет доставил в Тверь пациента из Торопецкой больницы
Фестиваль волшебных шаров пройдет в Твери
В Тверской области водитель легковушки наехал на пешехода и сам оказался в кювете
Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово» в 23-й раз пройдет под Тверью
Житель Тверской области попался на краже велосипеда
На "зарядку со стражем порядка" вышли воспитанники тверского социально-реабилитационного центра
На фестивале "Нашествие" в Тверской области выступит великолепная "десятка" артистов
Бывший осужденный обокрал сарай жителя Тверской области
За прошедшую неделю клещи покусали 600 человек в Тверской области
Велосипедисты проедут яркой колонной по улицам Твери