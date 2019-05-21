Курицей неизвестного происхождения торговали в одном из магазинов Тверской области
Продукция снята с реализации
Продукция снята с продажиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Нарушения ветеринарного законодательства были выявлены в одном из магазинов Торжка в ходе инспекционной поездки Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Инспекторы установили, что торговая точка осуществляла хранение и реализацию замороженных куриных крыльев и грудки без ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес продукции составил 6,560 кг и 13,055 кг, соответственно.
Товар изъят с продажи, предпринимателю выписан штраф и выдано предписание об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU