Курицей неизвестного происхождения торговали в одном из магазинов Тверской области

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-21T08:23:51+03:00

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Нарушения ветеринарного законодательства были выявлены в одном из магазинов Торжка в ходе инспекционной поездки Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Инспекторы установили, что торговая точка осуществляла хранение и реализацию замороженных куриных крыльев и грудки без ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес продукции составил 6,560 кг и 13,055 кг, соответственно.

Товар изъят с продажи, предпринимателю выписан штраф и выдано предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU