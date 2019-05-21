2019-05-21T08:13:46+03:00
Происшествия

В Тверской области пропал 10-летний мальчик

Ребенок ушел из дома в Бежецком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Сообщение о пропаже ребенка поступило в СУ СК РФ по Тверской области вечером, 20 мая. 10-летний мальчик ушел из дома на станции Викторово Бежецкого района области и обратно не вернулся.

По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СУ Рф по Тверской области проводится доследственная проверка, осмотрено место пребывания мальчика и место происшествия, опрошены родственники пропавшего ребенка, в ближайшее время будут опрошены его знакомые и друзья.

Следователями и криминалистами регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС и волонтеров искали ребенка весь вечер и ночь. Осмотрены улицы города, проверены чердаки и подвалы, но к утру о местонахождении мальчика по-прежнему ничего неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем ребенке, просят обратиться в Бежецкий межрайонный следственный отдел по телефону 8-910-936-95-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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