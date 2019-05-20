Под Тверью задержали «закладчика», который вез в город больше 3 кг наркотиков
Автомобиль, в котором ехал подозреваемый задержали в Конаковском районе. Мужчина-водитель вызвал подозрения тем, что заметно нервничал. В ходе обыска, в присутствии понятых, оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находились два полимерных свертка с наркотическими веществами синтетического происхождения весом 3,2 кг.
Как выяснилось позже, 33-летний житель Калининского района вез наркотическое вещество из другого региона для дальнейшего распространения по городу путем «закладок».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчине грозит пожизненный тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU