2019-05-20T21:16:03+03:00
Происшествия

Под Тверью задержали «закладчика», который вез в город больше 3 кг наркотиков

Мужчина арестован, ему грозит пожизненный тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За сбыт наркотиков мужчине грозит пожизненный срокЗа сбыт наркотиков мужчине грозит пожизненный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Автомобиль, в котором ехал подозреваемый задержали в Конаковском районе. Мужчина-водитель вызвал подозрения тем, что заметно нервничал. В ходе обыска, в присутствии понятых, оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находились два полимерных свертка с наркотическими веществами синтетического происхождения весом 3,2 кг.

Как выяснилось позже, 33-летний житель Калининского района вез наркотическое вещество из другого региона для дальнейшего распространения по городу путем «закладок».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчине грозит пожизненный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24