Санитарный вертолет доставил в Тверь пациента из Торопецкой больницы
Пациента доставили в ОКБ
Вертолт МЧС вылетал на срочный вызов в Торопецкий район Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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В понедельник, 20 мая, привлечение санитарной авиации МЧС России понадобилось для оказания неотложной помощи пациенту, находящемуся в центрально районной больнице Торопецкого района.
Около полудня экипаж вертолета Ка-32А МЧС России вместе с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в ЦРБ Торопецкого района для транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
Спустя несколько часов пациент под надзором врачей был доставлен в ОКБ для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU