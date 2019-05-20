2019-05-20T21:06:04+03:00
Происшествия

Санитарный вертолет доставил в Тверь пациента из Торопецкой больницы

Пациента доставили в ОКБ
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолт МЧС вылетал на срочный вызов в Торопецкий район Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской областиВертолт МЧС вылетал на срочный вызов в Торопецкий район Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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В понедельник, 20 мая, привлечение санитарной авиации МЧС России понадобилось для оказания неотложной помощи пациенту, находящемуся в центрально районной больнице Торопецкого района.

Около полудня экипаж вертолета Ка-32А МЧС России вместе с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в ЦРБ Торопецкого района для транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Спустя несколько часов пациент под надзором врачей был доставлен в ОКБ для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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