Фестиваль волшебных шаров пройдет в Твери
Начало в 21.00
Праздник для тех, кто любит сказку. Фото:из архива Фестиваля волшебных шаров
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14 июня в Парке Победы Твери состоится Фестиваль волшебных шаров.
Мероприятие проходит уже не первый год и всегда собирает как взрослых, так и малышей, тех, кто любит волшебство.
- На город опустится закат и начнется сказка: сотни волшебных шаров в руках каждого в один миг засияют теплом сердец, создавая непередаваемую атмосферу единения, - рассказывают организаторы. - Завораживающее световое шоу подарит нам этот вечер, романтические мелодии согреют душу, а волшебный шар еще долгое время будет радовать вас, напоминая, что чудо рядом.
Парк Победы, в 21.00.
Билеты при входе - 200 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU