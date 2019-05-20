Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово» в 23-й раз пройдет под Тверью
25 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Александровича Серова в «Домотканово» состоится XXIII традиционный ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово».
Усадьба «Домотканово», история которой восходит к XVI веку, в 1886 году была куплена Владимиром фон Дервизом – однокашником и родственником Валентина Александровича Серова, после чего она становится своеобразным культурным центром, подобным «Абрамцево» С.И. Мамонтова и «Талашкино» княгини М.К. Тенишевой.
Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово», приуроченный ко времени покупки Дервизом усадьбы в пору цветения сирени.
В рамках праздника планируется проведение различных культурно-просветительских мероприятий.
На зеленой эстраде состоится концерт с участием лучших творческих коллективов города: артистов Тверского драматического театра, Тверского театра кукол, педагогов и студентов Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.
На сцене выступят - образцовый ансамбль танца «Славяне», участница проектов первого канала «Голос. Дети» и «Лучше всех» Полина Дмитриенко.
В старинном парке тверские мастера кисти проведут живописный пленэр. Желающие приобщиться к изобразительному искусству могут принять участие в мастер-классах по рисованию или заказать свой портрет у художника.
На территории усадьбы мастера-ремесленники продемонстрируют свои умения в плетении из бересты и резьбе по дереву. В беседке у прудов молодые поэты прочтут как свои стихи, так и произведения классической русской поэзии. Здесь же можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX в.
Также гости смогут посетить тематические экскурсии по парку усадьбы Домотканово и музею Владимира Серова. А артисты Театра кукол порадуют маленьким посетителей спектаклем «Котенок по имени Гав».
Время с 11.00 до 16.00.
Вход на территорию усадьбы платный: взрослые – 50 рублей, дети до 16 лет – бесплатно, студенты и пенсионеры – 30 рублей.
Адрес: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Красная Новь.
Как добраться: Из Твери по Тургиновскому шоссе нужно проехать до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот (с указателем) на деревни Синцово и Красная Новь. Далее по указателям. Расстояние от Твери до деревни Красная Новь – 17 км.
Справки по телефону: 8-903-034-33-11.
ИСТОЧНИК KP.RU