Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово» в 23-й раз пройдет под Тверью

20 Май 20:44 2019-05-20T20:49:22+03:00

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25 мая в Мемориально-художественном музее Валентина Александровича Серова в «Домотканово» состоится XXIII традиционный ежегодный праздник «Сиреневое Домотканово».

Усадьба «Домотканово», история которой восходит к XVI веку, в 1886 году была куплена Владимиром фон Дервизом – однокашником и родственником Валентина Александровича Серова, после чего она становится своеобразным культурным центром, подобным «Абрамцево» С.И. Мамонтова и «Талашкино» княгини М.К. Тенишевой.

Традиционный праздник «Сиреневое Домотканово», приуроченный ко времени покупки Дервизом усадьбы в пору цветения сирени.

В рамках праздника планируется проведение различных культурно-просветительских мероприятий.

На зеленой эстраде состоится концерт с участием лучших творческих коллективов города: артистов Тверского драматического театра, Тверского театра кукол, педагогов и студентов Тверского колледжа культуры имени Н.А. Львова, Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

На сцене выступят - образцовый ансамбль танца «Славяне», участница проектов первого канала «Голос. Дети» и «Лучше всех» Полина Дмитриенко.

В старинном парке тверские мастера кисти проведут живописный пленэр. Желающие приобщиться к изобразительному искусству могут принять участие в мастер-классах по рисованию или заказать свой портрет у художника.

На территории усадьбы мастера-ремесленники продемонстрируют свои умения в плетении из бересты и резьбе по дереву. В беседке у прудов молодые поэты прочтут как свои стихи, так и произведения классической русской поэзии. Здесь же можно будет послушать уникальные патефонные записи вокалистов начала XX в.

Также гости смогут посетить тематические экскурсии по парку усадьбы Домотканово и музею Владимира Серова. А артисты Театра кукол порадуют маленьким посетителей спектаклем «Котенок по имени Гав».

Время с 11.00 до 16.00.

Вход на территорию усадьбы платный: взрослые – 50 рублей, дети до 16 лет – бесплатно, студенты и пенсионеры – 30 рублей.

Адрес: Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, деревня Красная Новь.

Как добраться: Из Твери по Тургиновскому шоссе нужно проехать до деревни Большое Гришкино, после которой будет поворот (с указателем) на деревни Синцово и Красная Новь. Далее по указателям. Расстояние от Твери до деревни Красная Новь – 17 км.

Справки по телефону: 8-903-034-33-11.

ИСТОЧНИК KP.RU