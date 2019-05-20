2019-05-20T17:44:11+03:00
Общество

На "зарядку со стражем порядка" вышли воспитанники тверского социально-реабилитационного центра

Ребят научили несложным физическим упражнениям и напомнили о правилах безопасного поведения в общественных местах
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Утренняя зарядка для воспитанников областного социально-реабилитационного центра. Фото: ЛО МВД на станции ТверьУтренняя зарядка для воспитанников областного социально-реабилитационного центра. Фото: ЛО МВД на станции Тверь
Изменить размер текста:

В рамках Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники транспортной полиции совместно с членами Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Тверь организовали провели утреннюю зарядку для воспитанников Тверского областного социально-реабилитационного центра.

Воспитанники центра повторяли спортивные движения за инспектором отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь Юлией Образцовой. Полицейские рассказали ребятам, что очень важно с самых юных лет вести здоровый образ жизни.

Юрисконсульт ЛО МВД России на станции Тверь майор полиции Мария Матына также напомнила ребятам о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области попался на краже велосипеда
На фестивале "Нашествие" в Тверской области выступит великолепная "десятка" артистов
Бывший осужденный обокрал сарай жителя Тверской области
За прошедшую неделю клещи покусали 600 человек в Тверской области
Велосипедисты проедут яркой колонной по улицам Твери
На территории заброшенной химбазы в Твери загорелся мусор
Жители Твери собрали почти 80 кубометров мусора с городских улиц
За неделю на тепловых сетях в Твери выявлено более 40 повреждений
В Конаковском районе Тверской области появится новый пешеходный мост
Более 80 детей пострадали на дорогах Тверской области с начала года
Жители Твери платили за вывоз мусора по двойному тарифу
Неравнодушные жители Тверской области скинулись на кран, чтобы снять с древа кошку
Два человека погибли в ДТП на трассе «Балтия» в Тверской области
В Тверской области пьяный водитель мопеда попал в ДТП
На финал WorldSkills Russia отправилась делегация из Тверской области
Начала работу горячая линия по качеству детских товаров и летнего отдыха детей в Тверской области
День славянской письменности и культуры в Твери отметят шествием и концертом
В Тверской области освятят Исток Волги
Тверичане смогут пожаловаться на нарушения трудового законодательства лично и.о. руководителя регионального СУ СК
Собаки чуть не загрызли двух лосят в Тверской области
При пожаре в жилом доме в Тверской области пострадал мужчина
Два района Твери сегодня останутся без света
В июле современные художники соберутся в Тверской области
В Тверской области после столкновения лодки с мостом погибли два мужчины
Полицейские Тверской области вернулись с Северного Кавказа