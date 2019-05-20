На "зарядку со стражем порядка" вышли воспитанники тверского социально-реабилитационного центра
В рамках Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники транспортной полиции совместно с членами Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Тверь организовали провели утреннюю зарядку для воспитанников Тверского областного социально-реабилитационного центра.
Воспитанники центра повторяли спортивные движения за инспектором отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь Юлией Образцовой. Полицейские рассказали ребятам, что очень важно с самых юных лет вести здоровый образ жизни.
Юрисконсульт ЛО МВД России на станции Тверь майор полиции Мария Матына также напомнила ребятам о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU