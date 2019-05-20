На "зарядку со стражем порядка" вышли воспитанники тверского социально-реабилитационного центра

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-20T17:44:11+03:00

Утренняя зарядка для воспитанников областного социально-реабилитационного центра. Фото: ЛО МВД на станции Тверь

Ребят научили несложным физическим упражнениям и напомнили о правилах безопасного поведения в общественных местах

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В рамках Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники транспортной полиции совместно с членами Общественного совета при линейном отделе МВД России на станции Тверь организовали провели утреннюю зарядку для воспитанников Тверского областного социально-реабилитационного центра.

Воспитанники центра повторяли спортивные движения за инспектором отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Тверь Юлией Образцовой. Полицейские рассказали ребятам, что очень важно с самых юных лет вести здоровый образ жизни.

Юрисконсульт ЛО МВД России на станции Тверь майор полиции Мария Матына также напомнила ребятам о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU