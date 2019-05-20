2019-05-20T16:53:00+03:00
Происшествия

Бывший осужденный обокрал сарай жителя Тверской области

Мужчина снова может сесть в тюрьму
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника доставили в дежурную частьЗлоумышленника доставили в дежурную частьФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Максатихинского отделения полиции межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий» обратился 39-летний житель поселка Максатиха. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный, взломал замок на двери его сарая и похитил бензоэлектроинструменты.

Вместе с участковым сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого в данной краже. Им оказался неработающий, ранее судимый 38-летний местный житель.

Злоумышленника доставили в дежурную часть, где он во всем признался. Часть имущества вернули владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

За кражу подозреваемый может снова сесть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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