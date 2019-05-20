2019-05-20T16:22:36+03:00
Общество

За прошедшую неделю клещи покусали 600 человек в Тверской области

Клещевыми инфекциями никто не заразился
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещейЖители Тверской области продолжают жаловаться на укусы клещейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за эпидемиологической ситуацией по клещевым инфекциям на территории региона.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 600 человек. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра ниже почти в два раза. Инфекционными заболеваниями никто из обратившихся не заразился.

Специалисты лаборатории продолжают исследовать клещей, снятых с людей. Насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 12% исследованных клещей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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