За прошедшую неделю клещи покусали 600 человек в Тверской области
Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за эпидемиологической ситуацией по клещевым инфекциям на территории региона.
По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось более 600 человек. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра ниже почти в два раза. Инфекционными заболеваниями никто из обратившихся не заразился.
Специалисты лаборатории продолжают исследовать клещей, снятых с людей. Насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 12% исследованных клещей.
В Роспотребнадзоре напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU