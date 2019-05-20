Велосипедисты проедут яркой колонной по улицам Твери
Велопарад проходит традиционно в конце весны и собирает сотни желающих встретить лето активно и весело. Его организует клуб «ВелоТверь» при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Регистрировать участников начнут с 10.00 часов утра в Городском саду. Там же состоится торжественное открытие праздника и концерт.
Каждый участник получит индивидуальный номер, после чего велосипедисты выстроятся в колонну и проедут по тверским улицам.
Их маршрут будет пролегать через улицу Советскую, Тверской проспект, Нововолжский мост, набережную Афанасия Никитина, Староволжский мост. Колонна финиширует на Советской и перейдет в Городской сад, где с 12.00 до 13.00 состоятся соревнования по велоспорту.
ИСТОЧНИК KP.RU