Велосипедисты проедут яркой колонной по улицам Твери

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-20T15:53:14+03:00

В Твери пройдет велопарад, участвовать могут все желающие Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Велопарад проходит традиционно в конце весны и собирает сотни желающих встретить лето активно и весело. Его организует клуб «ВелоТверь» при поддержке Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Регистрировать участников начнут с 10.00 часов утра в Городском саду. Там же состоится торжественное открытие праздника и концерт.

Каждый участник получит индивидуальный номер, после чего велосипедисты выстроятся в колонну и проедут по тверским улицам.

Их маршрут будет пролегать через улицу Советскую, Тверской проспект, Нововолжский мост, набережную Афанасия Никитина, Староволжский мост. Колонна финиширует на Советской и перейдет в Городской сад, где с 12.00 до 13.00 состоятся соревнования по велоспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU