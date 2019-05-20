На территории заброшенной химбазы в Твери загорелся мусор
На месте работают спасатели МЧС
На заброшенной химбазе горит резинаФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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Едкий черный дым над Заволжским районом Твери заметили читатели «Комсомолки».
Как удалось выяснить в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, возгорание произошло на территории заброшенной химической базы. Горит резина – старые противогазы, сумки и прочее.
На месте пожара работают: 1 отделение специальной пожарно-спасательной части и 2 отделения ПСЧ-3.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU