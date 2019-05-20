2019-05-20T14:55:12+03:00
Общество

Жители Твери собрали почти 80 кубометров мусора с городских улиц

Месячник по благоустройству областной столицы завершается
Ольга ТРОФИМОВА
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С городских улиц вывезли 78 кубометров мусора Фото: пресс-служба администрации ТвериС городских улиц вывезли 78 кубометров мусора Фото: пресс-служба администрации Твери
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Очередной массовый, общегородской субботник состоялся в Твери 18 мая. Усилиями жителей от мусора было очищено 9 городских территорий.

Убирались на территории ландшафтного парка «Тьмака» и в береговой зоне Тьмаки на проспекте Чайковского, в зеленых зонах на улицах 1-я Садовая, Фадеева, Ипподромная и Попова.

В Пролетарском районе привели в порядок Первомайскую рощу и улицу Тимирязевскую, а в Московском районе – парк «Воксал», муниципальную территорию в микрорайоне «Чайка» и выход к Волге напротив автосалона на Московском шоссе.

Всего по итогам субботника с городских улиц было вывезено 78 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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