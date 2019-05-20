2019-05-20T14:29:58+03:00
Общество

В Конаковском районе Тверской области появится новый пешеходный мост

Контракт на строительство сооружения уже подписан
Ольга ТРОФИМОВА
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Сооружение будет построено в рамках развития проекта "Волжское море" Фото: пресс-служба правительства Тверской областиСооружение будет построено в рамках развития проекта "Волжское море" Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе, соединяющий левый и правый берега реки в районе Вараксино и Мокшино, должен быть построен в июле 2020 года.

На строительство сооружения потратят около 200 млн рублей.

По проекту, мост, длиной 145, 4 кв. м и шириной 2,5 м, будет иметь 5 пролетов. На объекте возведут опоры, смонтируют пролетное строение из композитных материалов - более долговечных, экологичных и износостойких. Для обеспечения безопасности пешеходов установят освещение и перильное ограждение. Тротуары на подходах к мосту выполнят из брусчатки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Технически мост будет приспособлен для передвижения по нему людей с инвалидностью и маломобильных граждан. Гарантийный срок объекта составит 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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