2019-05-20T14:02:02+03:00
Общество

Более 80 детей пострадали на дорогах Тверской области с начала года

Региональная Госавтоинспекция предупреждает об опасности в преддверии летних каникул
Ольга ТРОФИМОВА
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Безопасность детей на дорогах - под пристальным вниманием инспекторовБезопасность детей на дорогах - под пристальным вниманием инспекторовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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С 20 по 30 мая Госавтоинспекция Тверской области в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводит мероприятие «Безопасные каникулы».

Автоинспекторы будут проверять правила перевозки детей в автомобиле, а также следить за соблюдением правил дорожного движения детьми-пешеходами и велосипедистами, сообщают в пресс-службе ведомства.

В образовательных учреждениях школьникам в игровой форме расскажут о правилах поведения на дорогах. Инспекторы ГИБДД также примут участие в родительских собраниях и заседаниях родительских комитетов.

Отметим, что по статистике, количество ДТП с детьми увеличивается именно с наступлением летних каникул. Уже с начала года на территории Верхневолжья зарегистрировано 79 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 1 ребенок погиб и 81 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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