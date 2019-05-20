Жители Твери платили за вывоз мусора по двойному тарифу

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-20T13:37:42+03:00

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что две управляющие компании Твери незаконно взимали с жителей 29-ти многоквартирных домов плату за вывоз ТБО.

Напомним, что со вступлением в силу нового закона о вывозе и утилизации мусора, оплата за вывоз отходов производится отдельной строкой и включена в квитанцию ЕРКЦ. Соответственно, из квитанций УК данный платеж должен быть исключен с 1 января 2019 года.

Но две тверские компании этого не сделали. ООО «УК Инком Дом» и ООО «УК Эконом» продолжали брать с жителей деньги за вывоз мусора вплоть до марта текущего года. И, тем самым, нарушили требования жилищного законодательства.

По требованию прокуратуры Заволжского района г. Твери жителям данных домов произведен перерасчет платежей за вывоз твердых коммунальных отходов, должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU