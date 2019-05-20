Неравнодушные жители Тверской области скинулись на кран, чтобы снять с древа кошку

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-20T12:45:24+03:00

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Очень неожиданные посты иногда можно встретить в соцсетях. Одно из таких нетипичных сообщений появилось в паблике «Подслушано Нелидово» социальной сети ВКонтакте.

Неравнодушные местные жители обратились к горожанам с просьбой помочь снять с дерева кошку. Казалось бы, ничего неожиданного – животные часто забираются на высоту, и спуститься им помогают спасатели или хозяева. Но не в этот раз.

Домашняя кошка просидела на дереве двое суток. МЧС в помощи отказали: в пожароопасный период спасателям не до кошек. А своими силами до животного оказалось не добраться. Помочь мог только подъемный кран. Но и на него у хозяйки не было денег.

Клич на сбор средств бросили в соцсети и чудесным образом всего за несколько часов собрали нужную сумму в 2800 рублей.

Фото счастливой хозяйки с питомицей на руках разместили в качестве доказательства спасения животного. Средства, оставшиеся на счете (собрали чуть больше,ч ем требовалось), перечислили в помощь бездомным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU