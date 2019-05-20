В Тверской области пьяный водитель мопеда попал в ДТП
Мужчина получил легкие травмы
Потерпевшему оказывали помощь медикиФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 19 мая, на Петербургском шоссе в районе дома №23 произошло ДТП, в результате которого пострадал 62-летний мужчина. Авария случилась, когда на часах было около 11.10.
Установлено, что пожилой водитель мопеда "Alpha" не смог выбрать безопасную скорость движения и потеряв управление опрокинулся. Не оказалось на транспортном средстве и регистрационных номеров.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП водитель был доставлен в больницу, где его осмотрели медики, а после отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU