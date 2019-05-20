2019-05-20T10:38:22+03:00
Общество

На финал WorldSkills Russia отправилась делегация из Тверской области

Тверские педагоги примут участие в тематических сессиях деловой программы
Виктория ТУШКОВА
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Делегация педагогов из Тверской области примет участие в мероприятиях деловой программы чемпионатаДелегация педагогов из Тверской области примет участие в мероприятиях деловой программы чемпионатаФото: Олег УКЛАДОВ
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Чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» - самый масштабный в России конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В чемпионате соревнуются студенты средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет. Чемпионаты «WorldSkills» способствуют профессиональной ориентации молодёжи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.

Финал «WorldSkills Russia» проходит с 20 по 24 мая в Казани. В столицу Республики Татарстан отправились педагоги из Тверской области. Они примут участие в мероприятиях деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», чтобы обменяться опытом проведения соревнований, а также для повышения квалификации. В рамках деловой программы запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов власти, предприятий и образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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