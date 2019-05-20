2019-05-20T10:25:12+03:00
Общество

Начала работу горячая линия по качеству детских товаров и летнего отдыха детей в Тверской области

Телефон для консультирования граждан будет работать две недели
Виктория ТУШКОВА
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С 20 мая по 03 июня 2019 года региональным Роспотребнадзором организована горячая линияС 20 мая по 03 июня 2019 года региональным Роспотребнадзором организована горячая линияФото: Ольга Крыльцова
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С 20 мая по 03 июня 2019 года региональным Роспотребнадзором организована горячая линия для тематического консультирования всех желающих по вопросам детского летнего отдыха и качества детских товаров.

Телефон горячей линии работает по будним дням с 09-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00): 8 (4822) 32-00-02, 42-28-80 .

Для консультации также можно позвонить круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

По телефонам можно задавать вопросы относительно качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. Позвонив на горячую линию можно будет также узнать рекомендации специалистов по выбору оздоровительного учреждения и сборам ребёнка в лагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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