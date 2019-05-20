День славянской письменности и культуры в Твери отметят шествием и концертом

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-20T10:00:51+03:00

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День славянской письменности и культуры традиционно отмечается в России и зарубежных странах 24 мая, в день памяти создателей азбуки, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Жители Верхневолжья празднуют эту дату с 2008 года.

Традиционно в этот день студенты и преподаватели Тверского государственного университета участвуют в праздничном шествии.

Как и в предыдущие годы, колонна пройдет от исторического факультета на улице Трёхсвятской до памятника Кириллу и Мефодию около здания филологического факультета на проспекте Чайковского.

Центральной площадкой праздника станет городской сад. Там состоится большой концерт. Гости услышат выступление хоровых коллективов детских школ искусств города Твери и Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусорского.

Начало праздника в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU