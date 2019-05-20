2019-05-20T09:03:25+03:00
Общество

Тверичане смогут пожаловаться на нарушения трудового законодательства лично и.о. руководителя регионального СУ СК

Прием граждан состоится 22 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители региона смогут рассказать о нарушениях в сфере трудового законодательстваЖители региона смогут рассказать о нарушениях в сфере трудового законодательстваФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Личный прием граждан в среду, 22 мая, проведет исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области полковник юстиции Станислав Захаров.

Бывшие и действующие работники смогут рассказать о нарушениях в сфере трудового законодательства, фактах невыплаты заработной платы и других преступлениях в данной сфере.

Прием граждан пройдет в здании следственного управления по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д.15 с 10.00 до 13.00

Записаться можно по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-36, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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