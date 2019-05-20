Собаки чуть не загрызли двух лосят в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:50 2019-05-20T08:50:15+03:00

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На спасение лосят инспекторы Минприроды Тверской области отправились после того, как получили информацию о том, что вблизи п. Белый Омут Вышневолоцкого района Тверской области бегает лосиха. Это случилось 16 мая.

Прибыв на место, инспектор увидел, что три собаки пытаются загрызть двух маленьких лосят, а лосиха бегает рядом, сообщают в Минприроды. Инспектору вместе с местными охотниками удалось отогнать собак от диких животных. Двух лосят лосиха увела за собой в лес.

Специалисты напоминают жителям области о том, что сейчас идет период активной миграции лосей. Животные часто выходят на дорогу, поэтому при движении на автомобиле, особенно в темное время суток, следует соблюдать особую осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU