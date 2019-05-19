В Тверской области после столкновения лодки с мостом погибли два мужчины
В настоящее время устанавливаются их личности
Погибших доставали из воды сотрудники МЧСФото: Василий ХОДАРЕВ
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В воскресенье, 18 мая, в акватории реки Донховка, что в Конаковском районе Тверской области, после столкновения с мостом затонула лодка с двумя людьми. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 15.55, а в 17.20 на место прибыли водолазы. В 18.00 лодка была обнаружена на глубине шести метров. Еще через час было обнаружено тело первого мужчины, а еще затем и второго. В настоящее время личности погибших устанавливаются.
ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что на месте ЧП работали 17 человек и девять единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU