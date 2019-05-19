2019-05-19T16:23:32+03:00
Общество

Полицейские Тверской области вернулись с Северного Кавказа

Закончилась очередная командировка силовиков
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские вернулись из командировки Фото: УМВД РФ по Тверской областиПолицейские вернулись из командировки Фото: УМВД РФ по Тверской области
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Полицейские Тверской области в полном составе вернулись с Северного Кавказа. На протяжении полугода силовики охраняли общественный порядок, оказывали помощь местным стражам порядка, а также принимали участие в контртеррористической операции.

На торжественном мероприятии глава УМВД РФ по Тверской области Денис Пырх выразил благодарность подчиненным, а также отметил их высокий профессионализм и ответственность. Особо отличившихся в службе поощрили ведомственными знаками и наградили благодарственными письмами.

Теперь полицейских ждет отпуск, после которого они продолжат службу в своих подразделениях. На смену прибывшим сотрудникам отправился очередной сводный отряд тверских полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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