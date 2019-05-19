Полицейские Тверской области вернулись с Северного Кавказа
Полицейские Тверской области в полном составе вернулись с Северного Кавказа. На протяжении полугода силовики охраняли общественный порядок, оказывали помощь местным стражам порядка, а также принимали участие в контртеррористической операции.
На торжественном мероприятии глава УМВД РФ по Тверской области Денис Пырх выразил благодарность подчиненным, а также отметил их высокий профессионализм и ответственность. Особо отличившихся в службе поощрили ведомственными знаками и наградили благодарственными письмами.
Теперь полицейских ждет отпуск, после которого они продолжат службу в своих подразделениях. На смену прибывшим сотрудникам отправился очередной сводный отряд тверских полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU