Проворный житель Тверской области украл из общежития ноутбук и телевизор
К полицейским Торжка Тверской области с заявлением о пропаже ноутбука и телевизора обратилась 49-летняя местная жительница. Ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей.
Оказавшись на месте преступления, полицейские выяснили, что неизвестный проник в помещение, сломав замок. Во время оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый житель Торжка. Мужчина признал вину полностью.
Пресс-служба УМВД РФ по Тверской области сообщает о том, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Силовики проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU