Проворный житель Тверской области украл из общежития ноутбук и телевизор

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-19T14:50:46+03:00

Теперь он отправится под суд

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К полицейским Торжка Тверской области с заявлением о пропаже ноутбука и телевизора обратилась 49-летняя местная жительница. Ущерб потерпевшая оценила в 15 тысяч рублей.

Оказавшись на месте преступления, полицейские выяснили, что неизвестный проник в помещение, сломав замок. Во время оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный и ранее судимый житель Торжка. Мужчина признал вину полностью.

Пресс-служба УМВД РФ по Тверской области сообщает о том, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Силовики проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU